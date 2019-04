Medienberichte : Fußball-Legende Pelé in Pariser Krankenhaus eingeliefert

Paris Er war in Paris, um Weltmeister Kilian Mbappé zu treffen. Nun liegt Fußball-Legende Pelé im Krankenhaus. Das berichten französische Medien.

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist in Paris in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 78-Jährige sei in der Nacht zu Mittwoch von seinem Hotel in ein Krankenhaus gebracht worden, wie mehrere französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Umfeld berichteten. Es handelt sich demnach um eine Vorsichtsmaßnahme. Das Fußball-Idol hatte zuvor in der französischen Hauptstadt Weltmeister Kylian Mbappé getroffen.