„Ich bitte euch“ : Papst kritisiert überzogene Gehaltsverhandlungen im Fußball

Vatikan Papst Franziskus hat den Fußball kritisiert. Unter anderem prangert er die hohen Summen im Geschäft und das Verhalten vieler Eltern an, die Kindern durch übertriebenen Ehrgeiz den Spaß am Fußball nehmen.

Papst Franziskus hat Milliardendeals im Profifußball kritisiert. "An die Fußballmanager: Ich bitte euch, dass die Schönheit des Fußballs nicht in finanziellen Verhandlungen endet", sagte er am Freitag im Vatikan unter Applaus. Auch Profispieler, Trainer und die Eltern junger Fußballtalente nahm der Papst in die Pflicht. Oftmals werde dem Sport auch im Jugendbereich die Freude am Spiel genommen: "So kann man einige Eltern beobachten, die zu Ultras werden oder sich in Manager oder Trainer verwandeln", so der Papst.