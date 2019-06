Ohren-OP : Podolski fällt nach Operation weiter aus

Köln Lukas Podolski hat sich in Köln einer Ohren-Operation unterzogen. Der Weltmeister von 2014 postete Fotos mit einem dicken Kopfverband auf Twitter.

Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski (34) muss nach einer Operation in einer Kölner HNO-Klinik weiter eine Fußballpause einlegen. „Ich habe eine Operation erfolgreich überstanden und jetzt wird die Wiederherstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass es bald besser wird“, gab der Profi des japanischen Erstligisten Vissel Kobe am Sonntag auf Twitter bekannt. Auf zwei Fotos ist Podolski im Krankenbett mit einem Kopfverband zu sehen, er hebt beide Daumen.