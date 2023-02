Odonkor, Großkreutz, Mitroglou und Co. Diese Fußballstars spielen jetzt bei den Amateuren

Samed Yesil (Ratingen 04/19): Vom Weltenbummler in die Oberliga. Samed Yesil wechselte 2013 für für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Seinen Durchbruch im Profifußball schaffte er jedoch nie. Der Angreifer wurde nach Luzern verliehen, probierte sich in Griechenland und der Türkei aus. Seit 2020 ist er wieder in Deutschland. Nach Stationen in Homberg und St. Tönis geht Yesil in dieser Saison für Ratingen 04/19 auf Torejagd. Vier Treffer nach 16 Einsätzen stehen aktuell auf der Habenseite.