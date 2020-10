Kuriose Szene : Ein Eigentor als Fairplay-Geste

Stuttgart So eine Szene sieht man nicht oft im Fußball. Der Trainer der Stuttgarter Kickers forderte seine Mannschaft zu einem Eigentor auf, weil ein Treffer seines Teams aus seiner sicht nicht fair entstanden war.

In der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg ist es am Samstag zu einer bemerkenswerten Fairplay-Aktion gekommen. Trainer Ramon Gehrmann von den Stuttgarter Kickers forderte seine Mannschaft während des Heimspiels gegen den FC Nöttingen (4:1) dazu auf, ein Eigentor zu erzielen. Zuvor hatte Stuttgarts Cristian Gilés Sanchez zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen (45.). Das Tor war aus einem Einwurf heraus entstanden, nachdem ein Nöttinger Spieler am Boden gelegen hatte und seine Teamkollegen den Ball - offenbar absichtlich - ins Aus gespielt hatten.