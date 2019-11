Wenn im Sport Grenzen überschritten werden : Verheerende Signale

Meinung Düsseldorf Es gehört mittlerweile fast zum guten Ton im Sport, dass Grenzen überschritten werden. Der Angriff auf einen Trainer in der Bundesliga, ein Footballer, der einem Quarterback mit dem Helm auf den Kopf schlägt. Die Signalwirkung ist fatal.

American Football ist eine ständige Grenzüberschreitung. Menschliche Körper verwandeln sich in Waffen. Die Ursprünge der Sportart aus der Welt von Krieg und Militär sind bis heute erkennbar. Und vielleicht gerade deshalb wird beim Football penibel darauf geachtet, auch jede noch so kleine Missachtung der Regeln zu bestrafen. Dazu gibt es ungeschriebene Gesetze, die ein Mindestmaß an Sicherheit untereinander garantieren sollen. Dazu gehört, den Quarterback des Gegners nur anzugreifen, um ihm mit dem Spielgerät in der Hand zu Boden zu bringen. In allen anderen Spielsituationen ist der „Offizier“ für die gewöhnlichen Soldaten, um im Militärjargon zu bleiben, absolut tabu. Der Quarterback ist der Regisseur in einem Football-Team, seine Rolle ist deutlich gewichtiger als die des Spielmachers im Fußball.