Neuer Fußball-Bundestrainer : Hansi Flicks Botschaft zum Dienstantritt

18 Bilder Das ist Hansi Flick

Frankfurt am Main Der ehemalige Bayern-Coach Hansi Flick ist nun DFB-Trainer. Zum Amtsantritt ruft er „Die Mannschaft“ zu Teamgeist auf. Er will künftig begeisternden Fußball sehen. Über die Ziele des neuen Bundestrainers für die kommenden Jahre.

Von Robert Peters

Da haben die Filmschaffenden beim DFB mal wieder das große Symbolbild gefunden. In einem Werbeclip zum Amtsantritt des neuen Bundestrainers Hansi Flick (56) lassen sie den Coach am Ende einen Bauhelm aufziehen und voller Tatkraft und mit kühnem Weitblick über die Baustelle der Akademie in Frankfurt am Main stapfen. Die Botschaft dahinter: Hier entsteht nicht nur ein neues Gebäude, hier kommt ein neues Denken, eine neue Mannschaft, eine neue Zeit. Das sagt Flick im Filmchen, und das meint er mit dem, was er sagt.

„Ich werde mein Bestes geben, ‚all in’ dafür, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen.“

Info Das sind die ersten Spiele unter Bundestrainer Flick 2. September WM-Qualifikation gegen Liechtenstein in St. Gallen 5. September WM-Qualifikation gegen Armenien in Stuttgart 8. September WM-Qualifikation gegen Island 8. Oktober WM-Qualifikation gegen Rumänien in Hamburg 11. Oktober WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

An Begeisterung, das hat nicht nur Flick längst erkannt, hat es in den vergangenen Jahren gefehlt. Sattheit verhinderte nach dem WM-Titel 2014 eine weitere Entwicklung, Eigensinn und Überheblichkeit mündeten in den Tiefpunkt bei der WM 2018, mangelnde Inspiration und fehlender Schwung waren der Grund für das Achtelfinal-Aus bei der EM in diesem Sommer. Flick weiß, dass er eine neue Einstellung wecken muss.

„Wir wollen die Leute begeistern mit offensivem Fußball.“

Die Entfremdung zwischen Fans und dem Kunstprodukt „Die Mannschaft“ ist offensichtlich. Es hat sich wenig übertragen vom Rasen auf die Ränge oder in die Wohnzimmer. Das kann sich nur ändern, wenn das Team fußballerische Zeichen setzt. Dass Flick die richtigen Knöpfe finden kann, hat er bei Bayern München bewiesen. Dort hat er vom kühlen Verwaltungsfußball seines Vorgängers Niko Kovac in den Angriff geschaltet – in der besten Phase in ein aggressives Spiel in allen Mannschaftsteilen. Dieser Stil holt das Publikum ab. Das will der Trainer auch bei der Nationalmannschaft hinbekommen.

„Jeder muss ‚all in’ gehen. Jeder muss zeigen, dass er zu den besten deutschen Spielern gehört.“

Es gibt weder Erbhöfe noch allzu gutmütiges Vertrauen darauf, dass sich Talent irgendwann durchsetzt. Flick will sehen, dass seine im Verein so herausragend bezahlten Spieler ihr ganzes Können mit in die Nationalmannschaft bringen. Es ist eine freundliche Warnung vor allem an Leroy Sané, der beim DFB weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist.

„Für mich gibt es kein Alter.“

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Flick macht damit weder für seine Routiniers die Tür zu, wie es der Vorgänger Joachim Löw zumindest vorübergehend in einem konzeptlosen Neuaufbau nach Geburtsdatum tat, noch schließt er aus, dass die großen Talente Florian Wirtz und Jamal Musiala die Etablierten attackieren dürfen. Der Bundestrainer eröffnet einen neuen Wettbewerb.

„Der Erfolg der Nationalmannschaft muss über allem stehen.“

Solche Sätze hat Löw ebenfalls gesagt. Flicks Appell, für das wichtigste Team des Landes all die kleinen Eitelkeiten zurückzustellen, ist auch ein Aufruf zum Teamgeist. Noch klingt das nicht nach Verzweiflung.

„Erfolg hat man nur gemeinsam. Wir müssen alle an einem Strang ziehen.“

Das zielt nicht nur auf das Fußball-Team, sondern auch auf den Verband, der in den vergangenen Jahren im Kleinkrieg der großen Funktionäre zu zerreißen schien. Ob die sich wiederum die Ermahnung des neuen leitenden Angestellten so richtig zu Herzen nehmen, ist eine zunächst mal offene Frage. Die Fußballer sollten es schon verstehen. Denn mangelnder Zusammenhalt ist ein Grund für den schleichenden Niedergang nach dem WM-Triumph. Flick war selbst dabei, als 2014 aus einer Art Wohngemeinschaft am Ozean echter Teamgeist entstand. Auch bei Bayern München hat der Coach so einen Zusammenhalt hinbekommen. Deswegen weiß er, wovon er spricht.

„Wir wissen, dass wir die Qualität haben. In den drei WM-Qualifikationsspielen sind neun Punkte das Ziel.“

Auch Löws Team wusste um seine Qualität, aber er vertraute darauf, dass die Klasse von selbst zum Vorschein kommt. Zwischenergebnis: eine peinliche 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien. Flick redet gar nicht erst um den heißen Brei herum. In einer leichten Qualifikationsgruppe zählen nur Erfolge.

„Wir wollen den deutschen Fußball auf ein neues Niveau heben.“