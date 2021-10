Nations League : Italien schlägt Belgien im Spiel um Platz drei

Turin Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat im Spiel um Platz drei der Nations League Belgien knapp geschlagen. Das Aufbäumen der Gäste kam zu spät.

Fußball-Europameister Italien hat sich in der Nations League den Trostpreis gesichert. Vier Tage nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien (1:2) bezwang die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Sonntag in Turin im Spiel um Platz drei Belgien mit 2:1 (0:0).