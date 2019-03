Länderspiel gegen Serbien: Marco Reus ist verantwortlich für die Leichtigkeit

Wolfsburg Nach seiner Einwechslung gegen Serbien bewies Marco Reus, wie wichtig er für die „neue“ DFB-Elf ist. Endlich spielt auch der Körper des Dortmunders mit.

Und er hat natürlich recht, der erwachsene Herr Reus, der Kapitän von Borussia Dortmund ist und der in seiner doch schon recht langen Karriere noch nie so gut Fußball gespielt hat wie zurzeit. Dabei hat er schon oft sehr gut Fußball gespielt, aber nie sehr lange am Stück. Seine vielen Verletzungen haben ihn wichtige Turniere und große Titel gekostet. Die WM in Brasilien verpasste er wie die EM in Frankreich, und es gab viele, die in ihm einen ewig Unvollendeten sahen. „Uns hat er ja häufig gefehlt“, sagt Bundestrainer Joachim Löw, „und wenn man seine Qualität und große Klasse sieht, dann merkt man erst, wie sehr er uns gefehlt hat.“