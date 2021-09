Nach Zwischenlandung in Edinburgh : Neues Flugzeug bringt DFB-Team zurück nach Deutschland

Nach Zwischenlandung in Edinburgh

Update Edinburgh Schreck fürs DFB-Team: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Rückreise aus Island eine Zwischenlandung im schottischen Edinburgh einlegen müssen. Das Team stieg nach langer Wartezeit in einen Ersatzflieger um. Die Ursache steht inzwischen fest.

Turbulente Heimreise: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrem Rückflug aus Island eine ungeplante Zwischenlandung in Edinburgh einlegen müssen. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Ein Ersatzflieger sei auf dem Weg nach Schottland, um die Delegation abzuholen und alle Spieler und Betreuer nach Frankfurt bzw. München zu bringen, teilte der DFB um 10.30 Uhr deutscher Zeit mit.

Uns geht’s gut. 👍🏼☕️ Sicherheitscheck an der Maschine läuft… https://t.co/bUemCeBXt1

An Bord von Flug KLJ2703 aus Reykjavik, der abrupt abgedreht war, um in Edinburgh zu landen, sei es ruhig geblieben - aus einem einfachen Grund. "Man konnte gar keine Angst haben, weil erst kurz vor der Landung die Durchsage kam, dass es einen Stopp wegen Wartungsarbeiten geben wird", sagte Koch: "Ich war nur überrascht, dass ich plötzlich die Häuser so scharf sehen konnte."