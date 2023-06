„Zehn Kilogramm Übergewicht“ Warum die Kritik an Süle unverschämt ist

Der BVB-Profi sieht sich derzeit einer eigenartigen Kritikwelle ausgesetzt. Den Höhepunkt markierte am Mittwochabend Ex-Erfolgstrainer Felix Magath bei Sky. Dieser bescheinigte Süle „zehn Kilogramm Übergewicht“ und wunderte sich, wie so etwas im Profifußball überhaupt möglich sei. Magath weiter: „Wir spielen so einen Hoch-Tempo-Fußball und alles ist so schnell geworden und alles ist so gut geworden bei uns in der Bundesliga. Da frage ich mich, wie geht das mit zehn Kilo Übergewicht?‘ Das verstehe ich nicht.“