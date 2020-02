BVB-Talent : Moukoko erstmals für deutsche U19 nominiert

Frankfurt Youssoufa Moukoko ist das wohl größte Sturm-Talente im deutschen Fußball. Für den Nachwuchs von Borussia Dortmund schießt der Angreifer Tore am Fließband. Nun wurde der 15-Jährige erstmals für die U19-Nationalmannschaft nominiert.

Supertalent Youssoufa Moukoko soll im März erstmals für die deutsche U19-Nationalmannschaft auflaufen. Der 15 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund wird im Kader der Nachwuchs-Auswahl für einen Lehrgang und die anschließenden EM-Qualifikationsspiele stehen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

„Wir möchten, dass die Besten für Deutschland spielen, der Vergleich auf hohem internationalen Niveau bringt die Talente voran“, sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften beim DFB. Moukoko hat in dieser Saison in der U19-Bundesliga für den Nachwuchs des BVB in 17 Spielen 29 Tore erzielt. Der DFB hatte „in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten“ lange auf eine Nominierung Moukokos für die DFB-Mannschaften verzichtet, wie Schönweitz sagte.