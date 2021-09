Beim Sieg gegen San Marino : Moukoko schreibt Geschichte in der U21 - gleich doppelt

Update Düsseldorf Bei der U21 gibt es einen neuen Altersrekord: Der BVB-Profi Youssoufa Moukoko wurde von Stefan Kuntz als jüngster Spieler der Geschichte im Nachwuchsteam eingesetzt. Kurz darauf stellte er gleich einen weiteren Rekord ein.

Während des Spiels traf er sogar doppelt (39./41.) und stellte damit gleich einen weiteren Rekord ein: den als jüngster Torschütze im U21-Team. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 in der EM-Qualifikation gegen San Marino holte sich das 16 Jahre alte Ausnahmetalent am Donnerstag den Rekord von Julian Draxler , der 2011 im Alter von fast 18 Jahren sein Tor-Debüt in der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gefeiert hatte.

Und Moukoko hätte sogar noch früher für Deutschland spielen können. Trainer Stefan Kuntz hatte ihn bereits im März für die Vorrunde der U21-Europameisterschaft nominiert. Doch eine Verletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung, mit der er gar den Rest der Bundesliga-Saison verpasste. Auch bei der Endrunde, in der die Kuntz-Mannschaft anschließend den Titel gewann, war Moukoko nicht dabei. Für das Olympia-Turnier in Tokio bekam er von Borussia Dortmund keine Freigabe.

Moukoko hat in seiner noch jungen Karriere bereits mehrere Rekorde aufgestellt. Unter anderem auch im Trikot der Nationalmannschaft. Mit 12 Jahren und 311 Tagen spielte er erstmals für die U16-Nationalmannschaft. In den Junioren-Bundesligen stellte er mehrere Torrekorde auf, bevor er am 21. November 2020 sein Bundesliga-Debüt für den BVB gab. Damit wurde Moukoko der jüngste jemals eingesetzte Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse – nur einen Tag nach seinem 16 Geburtstag.