Köln Yoga erobert den Leistungssport. Selbst Weltklasse-Athleten integrieren die Übungen in ihr Training. Die Wirkung ist wissenschaftlich belegt. Ein Sportwissenschaftler sagt trotzdem: Yoga ist kein Sport.

„Wer heutzutage lange als Profi aktiv sein will, der braucht Beweglichkeitstraining“, sagt Suh. Die bewusste Dehnung diene zur Stressreduktion und beim Ausgleich muskulärer Dysbalancen. Und sie sei eine gute Verletzungsprophylaxe. Eine Studie des American College of Sports (ACSM) belegt wissenschaftlich, dass zweieinhalb Stunden Yoga pro Woche ausreichen können, um zudem Asthmakrankheiten, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Probleme zu lindern. Vor allem, weil die „Asanas“ genannten Übungen auch mental entspannen.

Die indische Philosophie von Yoga, was übersetzt „Einheit“ bedeutet, verbreitete sich in deutschen Fitnessstudios, zog dann in heimischen Wohnzimmern ein und wird mittlerweile sogar als Massen-Event im öffentlichen Raum praktiziert. Der Bund Deutscher Yoga-Lehrender (BDY) gibt an, dass rund 16 Millionen Deutsche bereits Yoga-Erfahrung haben. Das sind gut 20 Prozent der Bevölkerung. Davon praktizieren mehr als fünf Prozent regelmäßig. Der Anteil an den aktuell Praktizierenden ist mit neun Prozent unter den Frauen deutlich höher als mit einem Prozent bei den Männern.