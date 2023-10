„Würde ich genauso sagen“ Nagelsmann versteht Kritik an USA-Reise

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann kann die massive Kritik am Zeitpunkt der USA-Reise der Fußball-Nationalmannschaft nachvollziehen. Trotzdem will er seinen strapaziösen Premieren-Trip als DFB-Chefcoach mit längerem Flug und Jetlag sowie zwei Länderspielen gegen die USA und Mexiko auf dem Weg zur Heim-EM 2024 bestmöglich nutzen. Diese Botschaft richtete der 36-Jährige vor dem Abflug am Montag aus Frankfurt nach Boston auch an die 26 von ihm nominierten Akteure um Rückkehrer Mats Hummels.