WM-Qualifikation : Flick plant gegen Nordmazedonien wieder mit Neuer im DFB-Tor

Skopje Bundestrainer Hansi Flick kann im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien wieder auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. Auch Antonio Rüdiger ist trotz Rückenproblemen „einsatzfähig“.

Bundestrainer Hansi Flick kann in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Skopje wieder seine derzeit vermeintlich beste Elf aufbieten. Torhüter Manuel Neuer, der das Rumänien-Spiel (2:1) wegen Adduktorenproblemen verpasst hatte, kehrt zurück. Der Kapitän habe "voll trainiert", sagte Flick: "Ich gehe davon aus, dass es hinhaut."