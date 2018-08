WM-Analyse: Bundestrainer Joachim Löw und die DFB-Elf planen Neuanfang

Düsseldorf Die deutsche Mannschaft ist bei der WM auch an ihrer Selbstgefälligkeit gescheitert. „Das war schon fast arrogant“, räumt Bundestrainer Joachim Löw ein. Beim Neuanfang setzt er auf etablierte Kräfte.

Der Neuigkeitswert der Veranstaltung hielt sich dagegen in weniger rekordverdächtigen Bereichen. Das ist kein Wunder, denn es hatte sich in Fach- und Fankreisen herumgesprochen, dass die deutsche Mannschaft in Russland an ihrer Selbstgefälligkeit gescheitert ist. Löw nahm die Schuld dafür auf sich. „Ich hätte die Mannschaft auf eine andere Spielweise vorbereiten müssen“, sagte er. Der Bundestrainer hatte nach zwölf erfolgreichen gemeinsamen Jahren offenbar den Gedanken verdrängt, dass es im Turnier sehr schnell zu Situationen kommen kann, in denen es um alles oder nichts geht. Dass seine Elf bereits nach der Niederlage gegen Mexiko mit dem Rücken zur Wand stehen würde, kam in seinen Überlegungen ebenso wenig vor wie die spätere, reuevolle Feststellung, dass ein wenig defensive Absicherung dem besten Team gut steht.