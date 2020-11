Nach Sieg gegen Ukraine : DFB-Team bei Auslosung für WM-Qualifikation im besten Topf

1 DerSieg gegen die Ukraine hat für die DFB-Elf einen zusätzlichen positiven Effekt. Durch den Erfolg hat die Nationalmannschaft bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2022 einen Platz im Lostopf der zehn besten europäischen Teams sicher.

Maßgeblich für die Einteilung ist die Platzierung in der Weltrangliste, die von der Fifa am 26. November veröffentlicht wird. Vor den November-Länderspielen war Deutschland als Gesamt-14. das neuntbeste Team aus Europa. Die Schweiz auf Position elf und alle anderen schlechter platzierten Teams können nun nicht mehr an der DFB-Elf vorbeiziehen. Auch bei einer Niederlage am Dienstag in Spanien kann die DFB-Auswahl nicht mehr in den zweiten Topf rutschen.