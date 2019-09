Vor Länderspiel in Hamburg : Polizei schickt offenbar gewaltbereite Holland-Fans wieder nach Hause

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat wenige Stunden vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden einer Gruppe niederländischer Fans die Einreise verweigert. Die Gruppe gilt in den Niederlanden als gewaltbereit.

Mehrere Stunden vor dem Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden hat die Bundespolizei am Freitagvormittag eine Gruppe offenbar gewaltbereiter niederländischer Fans an der Einreise nach Deutschland gehindert. Die sieben Personen im Alter von 22 bis 43 Jahren wurden nach Angaben der Bundespolizeiinspektion in Bad Bentheim an der Grenze gestoppt.