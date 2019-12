Härtetests vor EM-Start : DFB-Elf testet gegen Spanien und Italien

Frankfurt/Main Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vor der EM 2020 zwei echte Härtetests. In Madrid trifft die Mannschaft von Joachim Löw im März auf Spanien. Fünf Tage später kommt die italienische Nationalmannschaft nach Nürnberg.

Keller zeigte sich vor allem mit der Wahl des Stadions in Nürnberg zufrieden. "Nicht nur, weil unser EM-Quartier in unmittelbarer Nähe in Herzogenaurach liegt, sondern auch, weil wir bei der EM unsere drei Gruppenspiele in München absolvieren. Mit einem guten Auftritt wollen wir unsere Fans vor Ort auf die EM einstimmen und Begeisterung wecken", sagte der DFB-Präsident.