Vor dem DFB-Spiel gegen die Türkei Bierhoff bedauert den Fall Özil - keine Aussprache

Der frühere DFB-Direktor Oliver Bierhoff bedauert auch über fünf Jahre danach den Ausgang des Falls Mesut Özil. „Ich hatte noch ein, zweimal mit ihm Kontakt, allerdings nur einen kurzen Gruß per SMS“, sagte Bierhoff der Deutschen Presse-Agentur. „Es tut mir leid, wie es geendet ist.“ Die Nationalmannschaft spielt an diesem Samstag in Berlin gegen die Türkei, das Heimatland von Özils Eltern. Der Weltmeister von 2014 war nach der WM 2018 geräuschvoll zurückgetreten und hatte dem Deutschen Fußball-Bund unter anderem Rassismus vorgeworfen.