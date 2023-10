Vegane Speisen und höchste Professionalität So läuft das Nationalelf-Comeback von Mats Hummels

Mats Hummels kasperte im Flugzeug mit seinem alten Kumpel Thomas Müller herum, die lustige Reihe der Weltmeister von 2014 erinnerte an einen Schulausflug. Schwierig wurde es für den Rückkehrer in die Nationalmannschaft erst in Boston, an Gepäckband 4: So sehr Hummels auch die Augen zusammenkniff, ohne Kontaktlinsen konnte er sein Gepäck nicht finden. Ein DFB-Mitarbeiter half: Es war schon unterwegs zum Bus.