Kimmich fällt aus So könnte die DFB-Elf beim Nagelsmann-Debüt spielen

Sehr wahrscheinlich ist, dass Nagelsmann gegen die USA auf den Rückkehrer Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niklas Süle als Rechtsverteidiger setzen wird, denn gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) sollen die Profis von Borussia Dortmund möglichst geschont werden. Bereits am Freitagabend steht für sie das Ligaspiel gegen Werder Bremen an. Antonio Rüdiger ist als Abwehrchef wohl gesetzt, Robin Gosens wird auf der linken Seite erwartet.