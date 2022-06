Vier Spiele „einfach zu viel“ : Flick kritik Uefa für Spielplan der Nations-League-Plan

Herzogenaurach Die Nations League ist für Bundestrainer Hansi Flick falsch geplant worden. Das DFB-Team muss in nur zehn Tagen vier Spiele absolvieren.

Bundestrainer Hansi Flick sieht die Ansetzung von vier Länderspielen binnen zehn Tagen auch mit Blick auf die folgende WM-Spielzeit kritisch. „Vier Spiele sind einfach zu viel nach so einer langen Saison“, sagte Flick am Freitag in Herzogenaurach. Die DFB-Auswahl spielt an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn und drei Tage später in Mönchengladbach gegen Italien. Das Spiel beim Europameister in Bologna am vergangenen Samstag sowie die Partie am folgenden Dienstag in München gegen England waren 1:1 ausgegangen.