Liga B in Nations League : Das bedeutet der Abstieg für das DFB-Team

Paris Durch den 2:0-Sieg der Niederlande gegen Frankreich ist Deutschland aus der Liga A der Nations League abgestiegen. Auch ein Sieg am Montag gegen die Niederlande kann das nicht ändern. Nun warten in Liga B keine großen Gegner mehr.

Die Niederlande haben die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend endgültig in die Zweitklassigkeit geschossen. Selbst ein Sieg des DFB-Teams gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen kann den Abstieg in Liga B der Nations League nicht mehr verhindern.

Durch den Abstieg in die Liga B wird Deutschland beim nächsten Nations League Turnier in der Saison 2020/21 - nach der EM - nur noch auf schwächere Gegner treffen. Allerdings bietet das die Chance, genauso schnell wieder aufzusteigen wie das Team von Bundestrainer Joachim Löw nun ausgeschieden ist. Welche Gegner genau auf die Mannschaft warten, wird erst noch entschieden.

Die schlechte Ausgangslage in der Nations League hat für Deutschland aber auch Konsequenzen für die EM-Qualifikation. Denn über die Platzierungen in der Gesamttabelle der Nations League werden die Lostöpfe für die Qualifikation zur EM 2020 bestimmt. Für das DFB-Team ist Lostopf 1, mit dem man Topteams wie Frankreich aus dem Weg gehen würde, in Gefahr.

Derzeit liegt Deutschland in der Tabelle aller zwölf Teams in der ersten Liga der Nations League auf dem elften Platz. Nur die ersten zehn Teams landen bei der Auslosung der Quali-Gruppen am 2. Dezember in Dublin in Lostopf 1. Der Elfte und Zwölfte werden Lostopf 2 zugeordnet - zusammen mit den ersten acht Mannschaften aus Liga B. Diese Teams treffen definitiv auf eines der zehn top-gesetzten Teams. Die EM-Qualifikation wird von März bis November 2019 ausgetragen.

Deutschland kann den schweren Gegnern aber noch aus dem Weg gehen. Polen, das ebenfalls bereits als Absteiger feststeht, liegt in der Gesamttabelle der Nations League wegen der besseren Tordifferenz vor Deutschland. Mit einem Sieg gegen die Niederlande kann das DFB-Team Polen überholen - genauso wie Kroatien auf Rang neun.

Damit die deutsche Nationalmannschaft am Ende nicht auf das Torverhältnis angewiesen ist, wären Niederlagen der beiden Mitstreiter um Platz neun und zehn hilfreich. Kroatien spielt am Sonntag (15 Uhr) gegen England, Polen am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Portugal.

Die Chance, sich über die Nations League für die EM zu qualifizieren ist mit dem Abstieg jedoch noch nicht ganz vergeben. Jede Liga spielt ihre eigenen Play-off-Spiele im März 2020. Also wird sicher ein Team aus der schwächsten Liga D an der EM teilnehmen. Sollte der Gruppenerste bereits das EM-Ticket über die EM-Quali sicher haben, geht der Play-off-Platz an den Zweitplatzierten.