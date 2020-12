Uefa-Entscheidung : Finalturnier der Nations League geht nach Italien

Uefa-Direktor Giorgio Marchetti. Foto: AFP/HAROLD CUNNINGHAM

Nyon Die Endrunde der Nations League wird im Oktober 2021 in Italien gespielt. Das Finale der neuen Conference League, die unterhalb der Champions League und Europa League rangiert, wird in Albanien gespielt, die U21-EM in Rumänien und Georgien.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union wählte am Donnerstag Turin und Mailand als Gastgeber der zwei Halbfinals der Nations-League-Endrunde (6. und 7. Oktober), des Spiels um Platz drei und des Endspiels (beide am 10. Oktober) aus. Qualifiziert sind Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Die deutsche Nationalmannschaft hatte die Endrunde durch die 0:6-Niederlage in Spanien am letzten Spieltag der Gruppenphase verpasst.

Die Auslosung ergab, dass Gastgeber Italien in der Vorschlussrunde zunächst auf DFB-Bezwinger Spanien trifft. Weltmeister Frankreich bekommt es in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 mit Belgien zu tun.

Das Finale der neuen UEFA Conference League, die unterhalb der Champions League und Europa League rangiert, wird in der albanischen Hauptstadt Tirana gespielt, entschied das UEFA-Exekutivkomitee. Aus der Bundesliga qualifiziert sich am Saisonende der Tabellensechste für die Playoffs zur Conference League, die in der kommenden Spielzeit startet. Der Pokalsieger und Bundesligafünfte sind in der Gruppenphase der Europa League gesetzt, die besten vier Clubs starten weiterhin in der Champions League.

Die Endrunde der U21 wird 2023 in Rumänien und Georgien gespielt. In beiden Gastgeberländern wird in jeweils vier Stadien gespielt, das Eröffnungsspiel in Rumänien, das Endspiel in Georgien.

Weiterhin entschied das Entscheidergremium der UEFA, dass der Kongress vom 2. März auf den 20. April verschoben wird und in Montreux/Schweiz stattfinden wird.

