2:0-Erfolg gegen die Ukraine U21 macht mit Sieg zum Saisonstart nach EM-Debakel Hoffnung

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat gut zwei Monate nach der verpatzten Fußball-EM einen vielversprechenden Start in die neue Saison hingelegt. Die neu formierte Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Freitag in einem Testspiel verdient mit 2:0 (0:0) gegen die Ukraine durch. Stürmer Maximilian Beier (52. Minute) von der TSG Hoffenheim und der Fürther Tim Lemperle (88.) erzielten die Tore. Es war der erste Sieg für die U21 in einer offiziellen Partie im Jahr 2023 und der erhoffte kleine Stimmungsaufheller für den deutschen Fußball.