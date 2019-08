„Stehen vor einem kompletten Neuanfang“ : U21-Trainer Kuntz nominiert 19 Debütanten

Köln Mit einer runderneuerten Mannschaft startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation. 19 Debütanten hat Bundestrainer Stefan Kuntz nominiert. Prominente Namen fehlen im Aufgebot.

Die DFB-Auswahl testet zunächst am 5. September (18.15 Uhr) in Zwickau gegen Griechenland, ehe sie am 10. September (20.00 Uhr) in Wales in die EM-Qualifikation startet. In der Qualifikation trifft Deutschland zudem auf Belgien, Bosnien-Herzegowina und Moldawien. Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die restlichen Zweiten müssen in die Play-offs.