Finaler Kader fix U21 reist ohne Beyer und Thielmann zur EM

Nach dem torreichen 7:0-Erfolg über eine Südtirol-Auswahl vom Montag absolvieren Di Salvo und sein Team in Prad weiter die finale Vorbereitung auf das Turnier in Georgien und Rumänien. Dort sind Israel am 22. Juni sowie Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni) die Gegner. Am Sonntag bricht das Team, das die Endrunde als Titelverteidiger angeht, schließlich nach Georgien auf.