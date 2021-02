Tunier in Ungarn und Slowenien : ProSieben überträgt U21-Europameisterschaft

Hamburg Die U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien wird in diesem Jahr bei ProSieben und ProSieben Maxx zu sehen sein. Das Turnier findet wegen der Corona-Krise zweigeteilt statt.

Dabei stellt die Partie gegen Co-Gastgeber Ungarn am 24. März (20.15 Uhr) in Szekesfehervar den Auftakt dar, drei Tage später geht es an gleicher Stelle (20.15 Uhr) gegen die Niederlande. Zum Vorrundenabschluss trifft das Team von Coach Stefan Kuntz am 30. März in Budapest auf Rumänien.