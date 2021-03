U21-EM : DFB-Team trifft im Viertelfinale auf Dänemark

Köln Dänemark gewinnt seine Gruppe bei der U21-EM und steht damit als Gegner der DFB-Junioren im Viertelfinale fest. Gespielt wird im Mai. England hingegen scheitert überraschend in der Vorrunde.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am 31. Mai im EM-Viertelfinale auf ihren "Dauergegner" Dänemark. Das Team des ehemaligen BVB-Co-Trainers Albert Capellas Herms sicherte sich am Mittwoch mit einem 3:0 (2:0) gegen Russland Platz eins in der Gruppe C. Zuvor hatten die Dänen sowohl gegen Frankreich (1:0) als auch Island (2:0) gewonnen.

Deutschland trifft somit bei der vierten EM in Folge auf den Nachbarn. 2015 in Prag (3:0), 2017 in Krakau (3:0) und 2019 in Udine (3:1) gewann das DFB-Team jeweils in der Gruppenphase. Sollte Deutschland auch das Wiedersehen im ungarischen Szekesfehervar für sich entscheiden, geht es drei Tage später im Halbfinale entweder gegen die Niederlande oder den Nachwuchs des Weltmeisters Frankreich.