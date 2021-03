Nullnummer reicht : U21 nach Zitterpartie im EM-Viertelfinale

Köln/Budapest Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich bei der EM ins Viertelfinale gezittert. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz musste sich am Dienstag zum Vorrunden-Abschluss mit einem 0:0 gegen Rumänien begnügen.

Die Kuntz-Elf vergab in der ungarischen Hauptstadt Budapest beste Chancen und sogar einen Handelfmeter durch Lukas Nmecha (71.), in der Schlussphase begann daher das große Zittern. Am Ende zog die deutsche Mannschaft aber als Gruppenzweiter zum vierten Mal in Folge in die K.o.-Runde ein. Der Gegner am 31. Mai in Szekesfehervar wird am Mittwoch zwischen Frankreich, Dänemark und Russland ermittelt.