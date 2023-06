Spielplan, Gruppen, Spielorte Das müssen Sie zur U21-EM 2023 wissen

Die U21-EM 2023 findet in Rumänien und Georgien statt. Gespielt wird in acht Stadien (jeweils vier pro Land) in fünf Städten: In Rumänien in Bukarest (Stadionul Rapid-Giulesti, Stadionul Steaua) und in Cluj-Napoca (Cluj Arena, Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion), in Georgien in Batumi (Batumi-Stadion), Kutaissi (Ramas-Schengelia-Stadion) und Tiflis (Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena, Micheil-Meschi-Stadion).