Acht Szenarien und ein Sonderfall : So zieht Deutschland ins Viertelfinale der U21-EM ein

Budapest Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat es in der eigenen Hand, den Einzug ins EM-Viertelfinale zu schaffen. Ein Überblick über die möglichen Konstellationen vor dem letzten Gruppenspiel gegen Rumänien.

Schafft Deutschland den Einzug ins Viertelfinale, wartet dort am 31. Mai ein Team aus der Gruppe C. Derzeit führt Dänemark die Tabelle vor Frankreich und Russland an. Als Gruppensieger würde Deutschland sein Viertelfinale in Budapest austragen und das Halbfinale in Szekesfehervar, bei Platz zwei wären beide Partien in Szekesfehervar. Das Endspiel steigt am 6. Juni im slowenischen Ljubljana.