Spielplan, Gruppen, Spielorte : Das müssen Sie zur U21-EM 2021 wissen

Foto: rtr, MJB Infos Alle U21-Europameister auf einen Blick

Düsseldorf Durch die Verschiebung der Europameisterschaft der A-Nationalmannschaften findet die U21-EM 2021 in zwei Teilen statt, die Gruppenphase beginnt bereits im März. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Spielplan, Spielorten, Gruppen, Terminen und TV-Übertragungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann findet die Fußball-U21-EM 2021 statt?

Die Gruppenphase findet vom 24. bis zum 31. März 2021 statt, die Finalrunde vom 31. Mai bis zum 6. Juni 2021. Ursprünglich war die Austragung des gesamten Turniers im Juni geplant.

Warum wurde die U21-EM verschoben und aufgeteilt?

Die Europameisterschaft der A-Nationalmannschaften wurde aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 ins Jahr 2021 verschoben. Deshalb musste die U21-EM ausweichen und wird beendet sein, bevor die EM der A-Nationalmannschaften beginnt.

Wird die Bundesliga durch die U21-EM beeinflusst?

Nein. Zwar findet die Gruppenphase noch während der laufenden Bundesliga-Saison statt, doch in dieser Zeit wird es ohnehin eine Länderspielpause geben, in der die A-Nationalmannschaften WM-Qualifikationsspiele austragen werden. Die Nationalspieler wären also ohnehin unterwegs gewesen.

Wo wird die U21-EM 2021 ausgetragen?

Die U21-EM 2021 findet in Slowenien und Ungarn statt. Gespielt wird in insgesamt sieben Städten: In Slowenien in Ljubljana, Celje und Maribor, in Ungarn in Budapest, Győr, Szombathely und Székesfehérvár.

Wo spielt Deutschland?

Die Deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet alle ihre Gruppenspiele in Ungarn. Die ersten beiden Partien finden in Székesfehérvár statt, das letzte in der Hauptstadt Budapest.

Foto: dpa/Cezaro De Luca Infos Das Abschneiden der deutschen U21 bei EM-Turnieren

Wie viele Mannschaften sind vertreten?

Erstmals nehmen 16 Mannschaften teil, bis zur EM 2019 waren es lediglich zwölf. Neben den beiden Gastgebern Slowenien und Ungarn qualifizierten sich die Sieger aus den neun Qualifikationsgruppen. Zudem sind die fünf besten Zweiten automatisch dabei. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf eine Play-off-Runde der besten Zweiten verzichtet.

Welche Spieler dürfen an der U21-EM 2021 teilnehmen?

Spielberechtigt sind alle Spieler, die zu Beginn der Qualifikation 21 Jahre oder jünger waren. Stichtag ist der 1. Januar 1998: alle später geborenen Spieler dürfen teilnehmen. Da zwischen Beginn der Qualifikation und der Endrunde zwei Jahre liegen, dürfen auch Spieler eingesetzt werden, die bereits 23 Jahre alt sind.

Wie ist der Modus der U21-EM 2021?

Die 16 Mannschaften wurden in vier Gruppen á vier Mannschaften gelost. In jeder Gruppe spielt einmal jeder gegen jeden. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale, wo jeweils ein Gruppensieger auf einen -zweiten treffen wird. Von da an gibt es jeweils ein K.o.-Spiel.

Wer sind die deutschen Gruppengegner?

Deutschland trifft in Gruppe A auf Gastgeber Ungarn, Rumänien und die Niederlande.

Wie sehen die Gruppen insgesamt aus?

Gruppe A:

Ungarn

Deutschland

Rumänien

Niederlande

Gruppe B:

Slowenien

Spanien

Tschechien

Italien

Gruppe C:

Russland

Island

Frankreich

Dänemark

Gruppe D:

Portugal

Kroatien

England

Schweiz

Foto: dpa, nic 10 Bilder Die deutschen U21-Nationaltrainer und ihre Erfolge

Wann spielt Deutschland bei der U21-EM 2021?

Am 24. März 2021 spielt Deutschland gegen Ungarn (21 Uhr).

Am 27. März 2021 spielt Deutschland gegen die Niederlande (21 Uhr).

Am 30. März 2021 spielt Deutschland gegen Rumänien (18 Uhr).

Der gesamte Spielplan der U21-EM 2021

Donnerstag, 25. März 2021

England - Schweiz 0:1 (0:0)

Russland - Island 4:1 (3:0)

Portugal - Kroatien 1:0 (0:0)

Frankreich - Dänemark 0:1 (0:0)

Samstag, 27. März 2021

Ungarn - Rumänien 1:2 (0:0)

Slowenien - Tschechien 1:1 (0:0)

Deutschland - Niederlande 1:1 (0:0)

Spanien - Italien 0:0.

Sonntag, 28. März 2021

Island - Dänemark in Györ (15.00)

Kroatien - Schweiz in Koper, 18 Uhr

Portugal - England in Ljubljana (21.00)

Russland - Frankreich in Szombathely (21.00)

Dienstag, 30. März 2021

Niederlande - Ungarn, 18 Uhr

Deutschland - Rumänien, 18 Uhr

Spanien - Tschechien, 21 Uhr

Italien - Slowenien, 21 Uhr

Mittwoch, 31. März 2021

Dänemark - Russland

Island - Frankreich

Schweiz - Portugal

Kroatien - England, alle 18 Uhr

Montag, 31. Mai 2021

Viertelfinale

Donnerstag, 3. Juni 2021

Halbfinale

Sonntag, 6. Juni 2021

Finale

Wann und wo findet das Eröffnungsspiel statt?

Aufgrund des sehr engen Zeitfensters für die U21-EM wird es kein klassisches Eröffnungsspiel geben. Am ersten Turniertag am 24. März eröffnet die Gruppe B das Turnier mit den Spielen Tschechien gegen Italien und Slowenien gegen Spanien. Beide Partien werden um 18 Uhr angepfiffen.

Wann und wo findet das Finale der U21-EM 2021 statt?

Lesen Sie auch Tunier in Ungarn und Slowenien : ProSieben überträgt U21-Europameisterschaft

Das Finale findet am Sonntag, 6. Juni 2021, in Ljubljana statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich ebenfalls um 18 oder 21 Uhr sein.

Welcher TV-Sender überträgt die U21-EM 2021?

Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden live im Free-TV auf ProSieben übertragen. Alle anderen Spiele der U21-EM 2021 gibt es live bei bei ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de.

Werden bei der U21-EM 2021 Zuschauer in den Stadien sein?

Die Gruppenphase im März wird komplett ohne Zuschauer ausgetragen werden, dies hat die Uefa bereits entschieden. Für die Endrunde im Mai und Juni wird der europäische Fußballverband mit Blick auf die dann bestehende Pandemie-Situation gegebenenfalls nochmal neu entscheiden.

Wer hat die letzte EM gewonnen?