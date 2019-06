Panne beim Geheimtraining der Dänen : U21-Coach Kuntz wollte nicht beim Gegner spionieren

Udine Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Montag zum EM-Auftakt auf Dänemark. Trainer Stefan Kuntz könnte schon wissen, mit welcher Aufstellung die Dänen ins Spiel gehen, verzichtete aber freiwllig auf den unfairen Vorteil.

Demnach veröffentlichte die Europäische Fußball-Union das Video versehentlich auf einer Webseite, die für alle anderen Nationen und deren Scouts zugänglich ist. Die Dänen hatten am Sonntag um 11.00 Uhr im Stadion in Udine trainiert. In dem nur für 15 Minuten öffentlichen Training dürfte auch die geheime Startelf zu erkennen gewesen sein.