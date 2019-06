Finales Aufgebot steht : U21 fährt ohne treffsichersten Stürmer der Quali zur EM

Natz-Schabs Vier Spieler musste Stefan Kuntz aus dem vorläufigen Kader zur U21-EM streichen. Der Nationaltrainer verzichtet auf seinen Torjäger Cedric Teuchert. Auch zwei Profis von Hertha BSC sind nicht dabei.

Ohne Torjäger Cedric Teuchert von Schalke 04 fährt die deutsche U21-Nationalmannschaft zur EM nach Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). DFB-Trainer Stefan Kuntz verzichtet bei dem Turnier auf seinen treffsichersten Stürmer der Qualifikation. Das gab der DFB am Freitag bekannt.

Teuchert hatte in der EM-Qualifikation sieben Treffer erzielt und war damit erfolgreichster DFB-Spieler. Insgesamt kommt der 22-Jährige auf acht Tore in acht Einsätzen für die U21. In der Rückrunde hatte Teuchert bei Schalke allerdings keine Rolle mehr gespielt.