4:2 gegen Rumänien : Deutsche U21 nach Kraftakt im EM-Finale

Bologna Bei Temperaturen um die 40 Grad zeigt die deutsche U21 vor allem im zweiten Durchgang gegen Rumänien eine starke Leistung und verdient sich das EM-Endspiel. Zwei deutsche Offensivspieler treffen doppelt.

Stefan Kuntz reckte beide Fäuste nach oben, seine erschöpften Spieler fielen sich erleichtert in die Arme: Deutschlands Nachwuchs-Fußballer haben sich in einem Hitze-Duell gegen starke Rumänen in ihr zweites EM-Endspiel nacheinander gekämpft und sind damit nur noch einen Schritt von der ersten erfolgreichen Titelverteidigung einer deutschen U21 entfernt. In einer hitzigen und intensiven Partie gewann die DFB-Elf am Donnerstag mit Mühe aber am Ende dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient in Bologna noch mit 4:2 (1:2) und zog nach 1982, 2009 und 2017 zum vierten Mal ins Endspiel ein. Dort greift die Mannschaft von Trainer Kuntz am Sonntag (20.45 Uhr) nach dem dritten Titel.