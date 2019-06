JÜRGEN KOHLER (2002-2003)



Kohler hatte bei Borussia Dortmund gerade erst seine aktive Karriere beendet, da stürzte er sich schon ins Trainergeschäft. Nach nur neun Monaten bei der U21 war jedoch wieder Schluss: Der Weltmeister von 1990 nahm ein Angebot von Bayer Leverkusen an und wurde Sportdirektor der Werkself. In Kohlers Amtszeit fällt unter anderem ein 1:5 in Bosnien-Herzegowina - erst 2015 kassierten eine deutsche U21 eine höhere Niederlage.