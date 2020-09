4:1 gegen Moldau : Geglückter Neustart der deutschen U21

Wiesbaden Die deutsche U21 darf sich über einen geglückten Neustart freuen. Schlusslicht Moldau wird mit 4:1 besiegt, die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ist wieder Spitzenreiter. Alles gelingt nach langer Pause aber nicht, die Mannschaft muss sich fürs Top-Spiel steigern.

Die deutsche U21 hat sich beim geglückten Neustart für den Qualifkations-Gipfel gegen Belgien warmgeschossen. Im ersten Länderspiel nach fast zehn Monaten Pause eroberte die Auswahl von Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz am Donnerstag in Wiesbaden durch das 4:1 (1:0) gegen Moldau wieder die Tabellenspitze. Mergim Berisha (10. Minute), Lukas Nmecha (62./Foulelfmeter), Nico Schlotterbeck (74.) und Florian Krüger (79.) sorgen mit ihren Toren im Geisterspiel dafür, dass Deutschland das Spitzenspiel als Tabellenführer angeht. Carastoian Artiom (84.) traf für Moldau.

Der EM-Zweite Deutschland verpasste einen noch höheren Erfolg. Nach überzeugendem Beginn haperte es zwischenzeitlich an Abschlussstärke, Präzision und Tempo, doch am Ende drückte sich die große Überlegenheit dann doch wieder in Toren aus. Die Belgier werden am Dienstag aber ein stärkerer Gegner sein als Schlusslicht Moldau und Unkonzentriertheiten wohl härter bestrafen.