Chancen, TV, Anstoß Was Sie zum Finale der U17-WM wissen müssen

Die deutschen Junioren starteten mit einem überzeugenden 3:1 gegen Mexiko am Sonntag, 12. November, in das Turnier. Im zweiten Spiel gegen physisch starke Neuseeländer lief es zunächst zäher. Das 1:0 für Deutschland fiel erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Am Ende stand aber ebenfalls ein 3:1, damit war der Einzug in die K.o.-Runde schon sicher. Im letzten Vorrundenspiel gegen Venezuela war der Gruppensieg mit einem 3:0-Erfolg besiegelt.