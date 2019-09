Torwartstreit : Rummenigge attackiert DFB und fordert Dankbarkeit für Neuer

München Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat im Disput um die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft den Deutschen Fußball-Bund attackiert.

„Was mir nicht gefällt in der Geschichte, ist das Verhalten des DFB. Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern, und es wird zum Teil auf dem Rücken von Manuel ausgetragen. Das finde ich nicht fair“, sagte Rummenigge dem Pay-TV-Sender Sky am Rande des Champions-League-Spiels gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch.