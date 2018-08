Toni Kroos setzt DFB-Karriere fort und kritisiert Mesut Özil

Köln Toni Kroos hat viele Berater in seinem Leben und zwei davon sorgten maßgeblich dafür, dass er weiterhin für die Nationalmannschaft spielt. Kroos Ehefrau und Sohn wollen ihn weiter im DFB-Trikot sehen.

Allerdings betonte der 28-Jährige, dass er künftig "mehr Ruhepausen brauche als in den vergangenen fünf, sechs Jahren, um auch in den kommenden Spielzeiten auf dem gleichen Niveau zu bleiben".

Kroos sagte weiter, er habe sich "schon vor der WM - und speziell danach - viele Gedanken" zu einem Karriereende im DFB-Team gemacht "und alle möglichen Entscheidungen in Erwägung gezogen. Und zwar grundsätzlich, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg in Russland."

Gleichzeitig kritisierte Kroos den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Die Art und Weise sei "nicht in Ordnung" gewesen, sagte er: "Der Anteil, der in seiner Erklärung gut und richtig angesprochen wird, wird leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet. Ich denke, dass er selbst weiß, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt." Özil hatte in seiner dreiteiligen Rücktrittserklärung unter anderem Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dessen Präsidenten Reinhard Grindel erhoben.