„Menschlichkeit ist nicht zu toppen“ Reaktionen zum Karriereende von Toni Kroos

Miroslav Klose (Ex-Mitspieler im Münchner Merkur/tz): „Sich so durchzubeißen bei Real Madrid, bei so einer großen Mannschaft eine so starke Rolle zu spielen, dazu schauen die Spieler - auch in der Nationalmannschaft - zu ihm auf - das ist unglaublich. Ich habe so gerne mit ihm zusammengespielt. Die wichtigste Komponente bei ihm ist, dass er trotz seiner großen Erfolge normal geblieben ist. Das imponiert mir, das ist seine große Stärke. Diese Menschlichkeit, die ihn auszeichnet, ist nicht zu toppen.“