Nach der Heim-EM Nationalspieler Toni Kroos beendet seine Fußball-Karriere

Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ sowie in den sozialen Medien bekannt. „Die geht nicht ganz so leicht über die Lippen, aber sie ist getroffen“, sagte der Weltmeister von 2014. „Und ich kann jetzt das Gefühl nachvollziehen, auf der einen Seite sehr happy und auf der anderen Seite sehr traurig zu sein.“