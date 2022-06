Stürmer immer wieder in der Kritik : Doppelpack gegen Italien tut Werner „doppelt und dreifach“ gut

Stürmer immer wieder in der Kritik

Mönchengladbach Timo Werner hat es nicht leicht. Er muss deutsche Stürmer-Tugenden erfüllen, die seinem Spielstil nicht entsprechen. Sein einziges Argument sind Tore. Nach dem Doppelpack gegen Italien hat der Chelsea-Angreifer wieder Argumente und hofft auf ein WM-Hoch.

„Tore sind immer gut für einen Stürmer. In meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird und in der Kritik steht“, sagte der Fußball-Nationalspieler nach seinem Doppelpack beim 5:2-Kantersieg gegen den Europameister in Mönchengladbach im ZDF-Interview. Einen anerkennenden Klaps von Italiens Torwart-Hüne Gianluigi Donnarumma hatte er sich da schon abgeholt. „Wir freuen uns über den Timo“, sagte Bundestrainer Hansi Flick.