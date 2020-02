Bundestrainer Löw : Wahrscheinlichkeit für DFB-Comeback von Müller gering

München Thomas Müller sollte sich trotz seiner starken Leistungen seit dem Trainerwechsel keine allzu großen Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft machen. Joachim Löw betonte erneut, jüngeren Spielern die Chance im Nationalteam geben zu wollen.

Bundestrainer Joachim Löw hat Bayern-Profi Thomas Müller wenig Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft gemacht. „Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn alle fit sind“, sagte Löw am Sonntag am Rande des Bundesliga-Topspiels der Münchner gegen RB Leipzig dem Pay-TV-Sender Sky. Durch die starken Leistungen Müllers seit dem Trainerwechsel bei den Bayern hatte es zuletzt Spekulationen um ein Comeback des 30-Jährigen in der DFB-Auswahl gegeben.