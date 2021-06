100. Spiel des Keepers : Manuel Neuer schreibt gegen Lettland Geschichte

Düsseldorf Manuel Neuer ist der erste deutsche Nationaltorhüter, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht hat. Durch seinen Einsatz am Montagabend gegen Lettland ist er nun Mitglied dieses elitären Klubs.

Jetzt ist es offiziell: Manuel Neuer hat am Montagabend Geschichte im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geschrieben. Im Testspiel gegen Lettland stand er beim Anpfiff zum 100. Mal für das DFB-Team auf dem Rasen und tritt damit einem elitären Klub bei. Er ist sogar der erste Keeper, dem dies gelang. Nicht einmal Oliver Kahn konnte diese Marke in seiner aktiven Karriere erreichen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt insgesamt sogar auf 150 Länderspiele.

Sein erstes Länderspiel bestritt Neuer vor gut 12 Jahren gegen die Vereinigten Arabischen Emirate am 2. Juni 2009. 7:2 gewann damals das DFB-Team. 95-mal von möglichen 99 spielte er bisher über 90 Minuten, davon dreimal sogar 120 Minuten lang. Hinzu kommen vier "halbe Spiele", in denen er sich mit einem anderen Keeper zur Pause abwechselte. Insgesamt stand Neuer zum Anpfiff gegen Lettland also 8820 Minuten im Nationaltrikot mit nur 94 Gegentoren (43-mal zu null) auf dem Rasen.