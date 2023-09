„Hansi“ gefällt's wieder Süle präsentiert bei DFB-Comeback neue Gelassenheit

Mit Routinier Thomas Müller an der einen und Neuling Pascal Groß an der anderen Hand hatte Niklas Süle in der Wolfsburger Sonne sichtlich Spaß beim Aufwärmspielchen. Drei Monate nach dem Fitness-Denkzettel von Bundestrainer Hansi Flick ist der Abwehrhüne von Borussia Dortmund wieder mittendrin in der Fußball-Nationalmannschaft. Und er will bleiben. „Jetzt hat es Hansi wieder gefallen anscheinend, und deswegen bin ich wieder dabei“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch grinsend.