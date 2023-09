Berti Vogts zur DFB-Krise „Ein neuer Bundestrainer allein wird da nicht reichen“

Akut geht es ihm aber um die Heim-Europameisterschaft 2024. „Das ist ein wichtiges Turnier für uns, das ist die Gelegenheit, vieles wieder gut zu machen, was in den vergangenen Jahren schiefgegangen ist“, erinnert Vogts an das frühe Ausscheiden bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie bei der Europameisterschaft 2021. „Wir müssen alles dafür tun, dass das Turnier den Menschen im Land wieder zeigt, wie schön der Fußball ist. Es muss wieder Spaß machen, Fußball zu schauen. Und diesen Spaß müssen die Spieler rüberbringen. Das vermisse ich, im Nationalteam, aber auch in der Bundesliga, schon lange“, sagt Vogts.